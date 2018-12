Vivendi di nuovo all'attacco: l'instabilità costerà cara a Tim

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DUELLOROMA Vivendi va in pressing, in vista del cda di Tim del 6 dicembre: a Luigi Gubitosi serviranno i tempi supplementari per firmare il nuovo piano industriale e i francesi prevedono «un effetto estremamente negativo sul quarto trimestre e sull'outlook del 2019». In effetti. la riunione del board di fine anno è tradizionalmente dedicata al piano da aggiornare e all'approvazione del budget ma è molto probabile che Gubitosi, al timone da meno di un mese, si limiti ad avviare una discussione preliminare sul 2019 e aggiornare il cda sui...