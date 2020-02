VITICOLTURA

TREVISO Villa Sandi S.p.A., azienda vitivinicola leader nella produzione di vini e di Prosecco DOCG e DOC in Veneto e in Friuli, ha chiuso il 2019 con un fatturato di 95 milioni di euro, in leggera crescita rispetto ai 93,8 milioni di euro del 2018. «Continua il nostro percorso di crescita anche nel 2019 - commenta il Presidente di Villa Sandi Giancarlo Moretti Polegato - consolidando il lavoro e gli investimenti fatti negli ultimi anni. I mercati che hanno dato maggiori soddisfazioni in termini di crescita assoluta sono stati quello austriaco e quello inglese, quest'ultimo si conferma essere anche la prima area di sbocco per il prosecco in tutte le sue denominazioni. Al di fuori dall'Unione Europea, abbiamo ottenuto risultati entusiasmanti in tutto il Nord America e in Australia. Per il 2020 puntiamo a superare la soglia dei 100 milioni di euro come giro di affari».

Ora però la Brexit può essere un'incognita per chi esporta oltremanica: «Per chi crede nei mercati aperti e nella libera circolazione delle merci e delle persona - dice Moretti Polegato - la realizzazione della Brexit non può che essere una notizia triste. È la fine di un'epoca e l'inizio di una nuova, ma per chi deve fare pianificate un progetto e un investimento, è sempre meglio una certezza, qualsiasi essa sia, rispetto all'incertezza, soprattutto se prolungata. Abbiamo parlato di Brexit per troppo tempo e sono state fatte mille speculazioni in questi anni. Adesso sappiamo che fino al 31 dicembre non cambierà nulla e abbiamo il tempo necessario per negoziare accordi commerciali che non penalizzino né i produttori italiani né i consumatori oltremanica».

La capillare rete commerciale consente al Gruppo di distribuire i propri vini in oltre 100 Paesi nel mondo e, nella realizzazione del fatturato del 2019, le esportazioni hanno pesato per il 60% mentre il 40% delle vendite sono state realizzate in Italia. Più nel dettaglio, Regno Unito, Stati Uniti e Germania hanno fatto registrare anche quest'anno il maggior volume di Export.

Dal punto di vista degli investimenti, si è chiuso un biennio particolarmente intenso per Villa Sandi: nel 2018 è stato portato a termine l'ampliamento dello stabilimento di Crocetta del Montello e la costruzione di una nuova linea 4.0 per l'imbottigliamento, e nel 2019 è stata interamente rinnovata la linea pre-esistente. In 24 mesi sono stati investiti circa 10 milioni di euro e per il 2020 è previsto un ulteriore ammodernamento, quello della linea di imbottigliamento degli spumanti metodo classico a etichetta Opere Trevigiane.

Le Tenute di Villa Sandi si estendono per oltre 160 ettari e spaziano nell'intera area dell'universo Prosecco, dalle pianeggianti zone della DOC in Veneto e in Friuli, dalle colline di Asolo alle vigne storiche DOCG di Valdobbiadene fino alla CRU del Cartizze.

Gli ultimi 12 mesi sono stati straordinari anche per quanto concerne i riconoscimenti ottenuti da istituzioni e stampa di settore: Gambero Rosso ha assegnato per il 10° anno consecutivo i Tre Bicchieri al Cartizze La Rivetta.

