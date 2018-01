Visite fiscali, salta il ritocco degli orari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REGOLEROMA Gli orari di reperibilità dei lavoratori che si assentano dall'ufficio per cause di malattia non cambiano. Restano di sette ore per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e di quattro ore per quelli del settore privato, così come avviene già oggi. Salta, almeno per il momento, l'armonizzazione degli orari dedicati ai controlli tra pubblico e privato, indicata nei mesi scorsi nella riforma Madia della Pubblica amministrazione che ha rimesso mano all'interno meccanismo degli accertamenti medici e che ha portato alla...