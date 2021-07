Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GLI INTERVENTIROMA Bankitalia richiama le banche sul fronte del taglio dei costi del personale, dell'efficienza, dei rischi legati al fintech e mette in allerta su un incremento futuro degli Npl che potrebbe piegare alcuni piccoli istituti o quelli più deboli perché incapaci di gestire le difficoltà. Dalla tribuna dell'assemblea Abi, tenutasi ieri in streaming, tranne i tre relatori in presenza a Palazzo Altieri, il governatore Ignazio...