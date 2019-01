Visco: «Senza un'unione fiscale in Europa rischia di saltare anche quella monetaria»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PIANOROMA L'Europa deve raggiungere l'unione fiscale se non vuole mettere a rischio anche quella monetaria. Lo sostiene da tempo e ora ne è convinto più che mai il governatore di Bankitalia e componente del consiglio governativo della Bce, Ignazio Visco. È soltanto una questione di tempo. e Visco non ha esitato a ribadirlo anche ieri presentando il suo ultimo libro Anni difficili a una platea di studenti e docenti della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. L'unione fiscale in Europa «prima o poi ci dovrà essere». Perché senza questo...