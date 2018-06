Visa riprende a funzionare L'ad si scusa per i disagi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PAGAMENTIROMA Visa ha risolto il problema tecnico che nelle scorse ore ha impedito a numerosi clienti in molti Paesi europei di effettuare i pagamenti con le loro carte di credito. In una nota su Twitter la società ha spiegato che il problema non era «associato ad un cyberattack o ad accessi non autorizzati».L'amministratore delegato Al Kelly si è «scusato per l'inconveniente», sottolineando: «Il nostro obiettivo è garantire che i pagamenti con la carta Visa possano essere effettuati 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno». Ma «oggi...