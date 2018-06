Visa, in tilt il circuito delle carte di credito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Un blocco quasi totale per alcune iore. Ieri il sistema di pagamenti in Europa di Visa è andato in tilt. Di conseguenza, molte aziende e consumatori non sono stati in grado di fare pagamenti usando carte di credito o bancomat. A riscontrare il problema sono stati diversi utenti in Gran Bretagna, Irlanda e altri paesi europei. La divisione europea del gruppo ha confermato i problemi, spiegando in un comunicato che il gruppo sta «riscontrando una interruzione del servizio. Questo incidente sta impedendo ad alcune transazioni Visa...