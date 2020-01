Vino veneto: produzione giù, più estero

IL SETTORE

VENEZIA Veneto: vendemmia 2019 da ricordare con 13,5 milioni di quintali di uva raccolta pari a quasi 11 milioni di ettolitri di vino. Export che vale 1,6 miliardi di euro nei primi nove mesi dell'anno (+ 3,5% sullo stesso periodo del 2018): prima regione italiana, quarta potenza mondiale dopo Francia, Italia e Spagna. Ma ora la sfida è qualità e ricerca di nuovi mercati mentre all'orizzonte ci sono i possibili dazi Usa su prosecco e pinot grigio, due grandi produzioni regionali.

I dati presentati ieri mattina a Lonigo (Vicenza) da Veneto Agricoltura e Regione con Avepa, fotografano un settore in salute, nonostante le incertezze che si stagliano all'orizzonte. «Dopo anni di costante crescita in termini di riconversione, qualità e produttività, ora è giunta la stagione di investire sul riposizionamento nei mercati internazionali, vecchi e nuovi. Due sfide attendono consorzi e cantine del Veneto, prima regione d'Italia esportatrice di vini: la Brexit e la conquista di nuovi mercati nei nuovi paesi emergenti», avverte l'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan. La vendemmia 2019, con 13,5 milioni di quintali di uva raccolta e lavorata è inferiore solo all'annata eccezionale 2018 quando furono vinificati oltre 16 milioni di quintali di uve. «Con 14 Docg, 29 Doc e 10 Igt il Veneto è la regione con il maggior numero di etichette d'origine, a riprova dei grandi investimenti in qualità e tipicità effettuati dai nostri viticoltori», ha rilevato Pan. «E l'orientamento delle politiche regionali è volto stabilmente a sostenere un settore che rappresenta la locomotiva dell'agroalimentare regionale e che, con 2,2 miliardi di euro di export, vale da solo un terzo del totale nazionale». Solo nell'ultima annualità 2019 la Regione Veneto - ha ricordato Pan - ha sostenuto il settore vitivinicolo con oltre 46,5 milioni di contributi. Complessivamente il settore vitivinicolo veneto ha beneficiato negli ultimi 12 anni di quasi 600 milioni di euro di risorse pubbliche.

STOP A NUOVI SUPERFICI

«Le maggiori Doc del Veneto, dal sistema Prosecco a quello della Valpolicella alla nuova doc interregionale del Pinot Grigio, hanno deciso, dopo anni di crescita, di bloccare l'aumento delle superfici per salvaguardare il legame vincente tra vino e contesto geografico e prevenire altalene congiunturali - ha affermato Pan -. Una scelta di gestione attenta del marchio e del potenziale produttivo che suggerisce di puntare di più e meglio al posizionamento sui mercati, alla promozione di filiere e sistemi del vino, alla presenza nei nuovi paesi emergenti, anche per diversificare il rischio rispetto alle incertezze create dalla Brexit (il Regno Unito vale il 20% del nostro export) e dalla minaccia dei dazi Usa». Che potrebbero colpire anche l'olio d'oliva. Tra le strategie di investimento futuro necessarie anche per far breccia in nuovi mercati, Pan ha messo al primo posto l'attenzione alla riconversione ambientale.

Nel 2019 il vigneto veneto, che si estendeva su 97.347 ettari, ha prodotto ben 13.158.777 quintali di uva, in calo del - 19,81% rispetto al 2018 (vendemmia record), ma superiore del + 13,02% rispetto al 2017. Complessivamente sono stati 10.497.537 i quintali di uva a bacca bianca raccolti, trainati dalla Glera ovvero prosecco, e 2.661.239 quelli a bacca nera. Trasformata in vino, tutta questa uva ha prodotto 10.941.775 ettolitri, segnando un calo del - 18,4% sul 2018 ma una crescita del + 14,3% sul 2017.

Più in dettaglio, Luca Furegon di Avepa e Nicola Barasciutti della Direzione Agricoltura della Regione Veneto, hanno evidenziato che i sistemi Verona e Treviso si confermano autentici superstar del vitivinicolo veneto, sia per superficie dedicata che per quantità di uva prodotta. Il prosecco continua a dominare la graduatoria delle prime 10 DO, cioè Denominazioni di Origine (Docg, Doc e Igt) regionali, con oltre 4 milioni di quintali di uva raccolta nel 2019 su una superficie complessiva di ben 35.677 ettari, comunque in calo del - 12,41% rispetto al 2018. Segue a grande distanza quella Delle Venezie (Pinot Grigio), che accusa un calo del - 30,51% sul 2018, e il Conegliano Valdobbiadene (- 24%). Ottima invece la performance delle DO Soave (+ 17,48%) e Venezia (+ 50,44%).

