VINOVALDOBBIADENE Rosè Docg? No grazie. Almeno sulle colline del Conegliano Valdobbiadene. Elvira Bortolomiol, neopresidente del Consorzio è chiara sul tema: «Non entro nel merito delle decisioni delle altre denominazioni. Nel Consorzio del Prosecco superiore non è neppure un'ipotesi in discussione». Nessuna meraviglia visto che il mondo di collina aveva sempre ribadito di considerare l'operazione dei cugini di pianura come meramente...