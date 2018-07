CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VINOTREVISO Bottega, nuovi prosecco bar e fatturato previsTo a finE anno a 62 milioni.La società trevigiana di famiglia ha aperto in un grande hotel di Muscat, in Oman, ha aperto il suo 14° Bottega Prosecco bar, una rivisitazione, in chiave moderna, delle vecchie osterie veneziane . A un paio di giorni di distanza ha inaugurato un quindicesimo spazio sul ponte della nave da crociera scandinava Cinderella. Il format ideato da Bottega spa, l'azienda di Bibano di Godega di Sant'urbano che esporta i suoi vini e le sue grappe in 143 paesi nel...