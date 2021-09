Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VINOPADOVA «Per la vendemmia 2021 la parola chiave resta Qualità'. In Veneto grazie all'impegno e alla passione dei nostri produttori anche quest'anno potremmo offrire un prodotto di alto livello, specie per alcuni vitigni, come il Glera, e quelli a bacca rossa». Lo ha sottolineato l'Assessore regionale all'Agricoltura, Federico Caner, intervenendo ieri mattina alla 47^ edizione del focus sulle previsioni vendemmiali, tradizionale evento...