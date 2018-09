Vino, l'Italia si conferma primo produttore al mondo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RECORDROMA L'Italia si conferma, anche in un'annata con alterne vicende climatiche lungo la Penisola, primo produttore di vino al mondo. Segna infatti la ripresa la vendemmia 2018, stimata di buona qualità dall'Osservatorio del Vino di Ismea e Unione Italiana Vini (Uiv) e in 49 milioni di ettolitri (+15% rispetto all'annata 2017), fa tirare un respiro di sollievo alle aziende vitivinicole e ai 120 mila addetti che lavorano nell'economia di Bacco. «La viticoltura italiana, in larga parte, ha saputo affrontare un andamento stagionale...