LA RASSEGNAVENEZIA Un primo assaggio dopo due anni a bocca asciutta. Da domenica 17 a martedì 19 ottobre, Veronafiere ospiterà Vinitaly special edition, versione necessariamente ridotta «ma finalmente in presenza» della blasonata rassegna enologica, annunciata già all'insegna del tutto esaurito per il 10-13 aprile 2022. «Sarà il trampolino per far raggiungere al comparto enologico il traguardo dei 7 milioni di export entro l'anno, dato...