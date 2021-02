FIERE

VERONA Vinitaly riparte a giugno, 300mila metri quadrati di area espositiva pronti a ospitare gli operatori italiani e stranieri in presenza con grandi misure di sicurezza anti Covid.

È la sintesi progettuale della 54ª edizione della più importante rassegna italiana del vino, in programma a Veronafiere dal 20 al 23 giugno 2021, con il prologo della selezione straordinaria per celebrare il decennale di OperaWine, previsto per il 19 giugno. Un'edizione focalizzata sul rilancio del settore e sulla ripresa delle relazioni commerciali in presenza. «Sarà un Vinitaly unico - commenta il presidente di Veronafiere, Maurizio Danese -, in cui ognuno sarà chiamato a fare la propria parte per richiamare la centralità del vino italiano nel mondo: organizzatori, imprese, istituzioni, media che vorranno parteciparvi lo potranno fare nella consapevolezza dell'importanza di partecipare a un evento live». Veronafiere ha prolungato le tempistiche per l'adesione alla rassegna fino al 12 aprile e sta sviluppando la propria azione dopo lo stop del 2020. In partnership con Ice Agenzia sta mettendo in campo ingenti investimenti su un progetto flessibile, modulabile in base agli scenari e in grado di intercettare tutti i cambiamenti sul fronte internazionale che potranno verificarsi nei prossimi 4 mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA