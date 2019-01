Vince Elliott: assemblea unica per Tim

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RESA DEI CONTIROMA Nella guerra che da ormai quasi un anno contrappone Elliott e Vivendi per la gestione di Tim, il fondo americano mette a segno una vittoria importante.Il cda, riunitosi ieri a Roma, dopo meno di tre ore di dibattito, ha infatti deciso di convocare per il 29 marzo un'unica assemblea per l'approvazione del bilancio 2018 e soprattutto sulle richieste di Vivendi: nominare la società di revisione e revocare cinque consiglieri in quota Elliott - in primis il presidente Fulvio Conti -, sostituendoli con altrettanti di fiducia...