LO SBARCO

VERONA La Vicenzi biscotti di Verona va su Alibaba per conquistare la Cina. Il guppo della pasticceria ha chiuso nei giorni scorsi un accordo di collaborazione con Alibaba.com, piattaforma di e-commerce presente in oltre 190 Paesi e conta su oltre 26 milioni di buyers attivi in tutto il mondo. «Da oggi siamo presenti sulla piattaforma di Alibaba con circa 60 prodotti che rappresentano la migliore espressione della pasticceria di eccellenza, simbolo della grande tradizione dolciaria italiana spiega Filippo Ceffoli, direttore generale Vicenzi . Fin dalla sua fondazione, qualità e innovazione sono stati i nostri punti di riferimento. E ora abbiamo scelto uno strumento innovativo, per il settore food, attraverso il quale presidiare o ampliare i mercati internazionali». Il gruppo guidato da Mario Vicenzi è presente in oltre 100 Paesi. Export al 30% del fatturato complessivo che, quest'anno, si attesterà a 130 milioni di euro. Gli Usa primo mercato fuori dall'Italia, ma Vicenzi ha ottimi risultati anche in Canada, nei Paesi del Golfo e in Sudamerica. «L'obiettivo è quello di consolidare queste presenze e aprirsi a mercati come quello cinese e koreano in cui Matilde Vicenzi fungerà da ambasciatrice del gusto italiano nel mondo», conclude Ceffoli.

NUOVA LINEA

Durante il lockdown di primavera, Vicenzi non ha mai interrotto la produzione, garantendo un premio ai propri collaboratori oltre alla copertura assicurativa attivata fin dall'inizio dell'epidemia. Ad agosto, il gruppo ha inaugurato, nello stabilimento di San Giovanni Lupatoto (Verona), una nuova linea produttiva automatizzata con robot gestiti da intelligenza artificiale. Investiti9 4 milioni.

Massimo Rossignati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

