Vicenzaoro al via tra nuove tendenze e proposte

VICENZA Apre oggi Vicenzaoro January 2020, il primo appuntamento mondiale del settore orafo-gioielliero. L'intera community del settore si confronterà per sei giorni consecutivi sulle nuove tendenze del mercato. I battenti della fiera si chiuderanno il 22 gennaio. Contestualmente al salone internazionale si svolgono T-Gold, il Salone internazionale di macchinari e tecnologie e Vo Vintage, la grande novità degli orologi d'epoca per questa edizione. Dal 18 al 20 gennaio, nel foyer del primo piano del quartiere fieristico vicentino, in un contesto esclusivo e riservato a collezionisti e appassionati, Vo Vintage coinvolgerà 30 espositori di fama internazionale.

Secondo i numeri resi noti dagli organizzatori di Italian Exhibition Group, Vicenzaoro January raccoglierà oltre 1500 brand espositori, espressione dell'intera filiera produttiva, articolati in communities in base al posizionamento e al target, per facilitare l'esperienza di visita degli operatori e dei buyers provenienti da oltre 130 Paesi di tutti i continenti. La Toscana e il distretto orafo aretino sono protagonisti in fiera con 253 eccellenze del territorio.

La manifestazione avrà come primo evento, alle ore 11, il seminario organizzato da Cibjo mentre nel pomeriggio, alle 17, presso il Palladio Theatre, sarà la volta di Visio.Next, che propone una valutazione complessiva dell'industria orafa Made in Italy, avvalendosi del supporto del Club degli Orafi Italia con il coinvolgimento diretto di tre soci quali Bulgari, De Beers e Vhernier.

Per la prima volta Ieg lancia un focus sul mondo delle nuove iniziative delle pmi innovative come ulteriore veicolo dell'innovazione di filiera con il progetto «StartUp and carats». Raccogliendo la direzione strategica condivisa con Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'iniziativa darà visibilità ai nuovi business model che si affacciano sulla scena orafa, prevedendo dibattiti e momenti di incontro, e coinvolgendo uno dei maggiori acceleratori di start-up al mondo, Startupbootcamp.

