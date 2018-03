CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VICENZAABILMENTE AL VIAAl via ieri con una folla di visitatori, appassionati e semplici curiosi tra stand coloratissimi Abilmente Primavera, la Festa della creatività organizzata da Italian Exhibition Group Spa (IEG), in programma fino a domenica 18 marzo in Fiera di Vicenza (orari 09.30-19.00). Con 250 espositori e oltre 1000 workshop, è un'occasione unica in cui vivere esperienze legate al Do It Yourself e il ritrovo perfetto delle community creative d'Italia. Oltre 1000 appuntamenti in programma, dagli Abilmente Live Show (hall 1), la...