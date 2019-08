Viacom e Cbs, nozze da 11,7 miliardi nasce un nuovo gigante dei media

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL MATRIMONIONEW YORK Accordo trovato per la fusione tra Cbs e Viacom. La nuova società che avrà il nome ViacomCBS potrà contare su una piattaforma di fatturato di 28 miliardi di dollari, e piazzarsi testa a testa tra gli altri gruppi concorrenti, tra i quali Netflix, Warner Media, Comcast e AT&T. Formalmente sarà la Viacom, in virtù della sua superiore valutazione di mercato, ad inglobare la cugina con la quale era in realtà già unita fino al 2006, quando le due aziende furono scorporate dalla casa madre National Amusements. La...