Via libera per la cessione di Bim a Attestor

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MILANO Sono state ottenute le autorizzazioni regolamentari richieste a valle dell'accordo per la cessione della partecipazione di controllo di Bim detenuta da Veneto Banca in liquidazione coatta amministrativa al fondo di private equity Attestor Capital. Via libera quindi al contratto nei termini comunicati il 24 ottobre, innanzitutto, con l'acquisto da parte di Trinity (società di diritto irlandese gestita da Attestor) di non meno di 107.483.080 azioni Bim pari al 68,807% del capitale sociale, ad un prezzo iniziale di 0,22411 euro per...