Via fiscal compact e vincolo del 3% allo studio un Patto di stabilità soft

LA RIFORMAPARIGI Ufficialmente a Bruxelles lo considerano soltanto un esercizio tecnico, un «brainstorming», ma le piste contenute dentro le pagine intitolate SGP 2.1 (ovvero Stability and Growth Pact, Patto di stabilità e crescita 2.1) annunciano una possibile rivoluzione nella politica europea. Niente di meno che la riscrittura del Fiscal compact, la semplificazione delle regole di bilancio e, addirittura, il ripensamento degli obiettivi di controllo del debito. In pratica, sarebbe la fine della regola aurea del 3 per cento. Il documento...