ROMA «Oggi è ovviamente difficile per una compagnia nuova mettersi in piedi, a causa dei lockdown e delle restrizioni di viaggio. Ma, detto questo, deve esserci una vera discontinuità tra Ita e Alitalia». Ieri è andata subito al sodo la vicepresidente della Commissione europea Margrethe Vestager, erigendo paletti sul fronte del trasferimento degli asset tra le due compagnie. «Quando c'è un elevato rischio che un'impresa debba restituire degli aiuti di Stato che ha ricevuto senza motivi sufficienti - ha continuato Vestager - allora, per non doverli ripagare, dev'esserci un'impresa nuova. Perché, per equità, una nuova impresa non può dover rispondere di quello che la vecchia società doveva allo Stato». Ma, ha ribadito, la discontinuità deve essere autentica. «Naturalmente - ha aggiunto - qualsiasi compagnia che deve lasciare il mercato deve cercare di ricavare il massimo dai suoi asset». Bruxelles vuole che a risolvere la questione siano le parti coinvolte, ovvero il Mit, il Tesoro, Ita e Alitalia. Il nodo da sciogliere è il bando di gara che il ministero dello Sviluppo deve avallare, dando indicazioni precise al commissario straordinario. Un bando che la Ue vuole aperto e trasparente per consentire a tutti i soggetti interessati di rilevare da Alitalia aerei, slot, marchio e personale. Quanto al Mise, la cui responsabilità si limita all'amministrazione straordinaria di Alitalia, domani invierà una nuova richiesta di ristori a Bruxelles legata alla crisi Covid.

