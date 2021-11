Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA NOMINAROMA Sarà con ogni probabilità Aldo Isi, attuale numero uno di Italferr, il nuovo ad di Anas. E in prospettiva del nuovo polo infrastrutturale che dovrebbe unire anche Italferr e Rfi. Un per sviluppare al meglio le sinergie tra le tre società e aumentare la potenza di fuoco degli investimenti. La nomina dovrebbe essere formalizzata oggi in un apposito cda. Il tutto nel solco del piano industriale del gruppo Ferrovie dello Stato...