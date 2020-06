MUNICIPALIZZATE

VERONA Passa la linea della Lega e va in porto la fusione a due Agsm Verona e Aim Vicenza. Col sindaco scaligero Federico Sboarina a fare buon viso all'operazione dopo due mesi di scontri, messaggi incorciati e sgambetti tra alleati dei centrodestra che governano la città di Giulietta e Romeo su quella che il primo cittadino aveva promosso e progettato: una fusione a tre con anche il colosso milanese A2A, privato quotato in borsa. «È un via libera storico - ha commentato l'assessore alle partecipate Daniele Polato, vera spalla del sindaco Sboarina ed esponente di spicco di Fratelli d'Italia, il partito a cui è vicino il primo cittadino di Verona -. Per anni si parlava di questa fusione, ora c'è un bilanciamento più adeguato verso Verona anche sul concambio nei valori, pari ad un 61,2 per Agsm».

Una frase sibillina, lanciata lì per far capire come adesso la battaglia, tutt'altro che finita, si sposti sul numero dei consiglieri da assegnare a Veronesi e Vicentini. Se il valore è quello, su 5, tre toccherebbero di sicuro a Verona, mentre a Vicenza mancherebbe quello 0,2 per avere il secondo. Sta di fatto che anche il modo cui è stata approvata la fusione a due, ieri a Verona, nel Cda di Agsm, con astenuto il presidente Daniele Finocchiaro (uomo del sindaco e degli Industruiali) mentre hanno votato a favore Francesca Vanzo della Lega, Mirco Caliari di Verona Domani ed Enrico de Santis, in quota al Comune di Verona (astenuta Stefania Sartori del Pd); ripropone la divisione nel centrodestra in atto sul tema (le altre volte erano state Lega e Verona Domani a votare come il Pd), ma che fa pensare anche a ben altri scenari: una lega partito di maggioranza relativa con 8 consiglieri e 5 assessori decisa a giocare sempre più la sua golden share sull'amministrazione Sboarina, al punto anche da pensare allo strappo finale. «Abbiamo scongiurato la svendita di Agsm - è stato il primo commento di Nicolò Zavarise, assessore alle attività al commercio della giunta Sboarina e commissario provinciale della Lega veronese -. Da tanti anni si parla di un'aggregazione tra Agsm e Aim e finalmente grazie alla Lega di Verona e di Vicenza è arrivato l'atteso risultato. Un passo fondamentale per due aziende che hanno il duplice obiettivo comune di competere sui mercati e al tempo stesso di essere al servizio dei propri territori. Siamo favorevoli a percorsi di crescita e sviluppo, lo diciamo da tempo e oggi l'abbiamo dimostrato. Ci siamo però arrivati con inutile ritardo purtroppo perché il percorso intrapreso non è stato lineare ed è stato più tortuoso di come dovrebbe essere quando c'è di mezzo un'azienda pubblica. Decisioni imposte e mai condivise hanno infatti segnato il percorso fin dall'inizio, per questo motivo riteniamo che oggi sia anche stata salvata la cassaforte di Verona e sia stato scongiurato il pericolo di perdere definitivamente il controllo della società». Parole forti quanto chiare, e che fanno il pari con l'ultimo scontro su questa vicenda che tra l'altro giorno e ieri ha visto protagonisti anche il presidente della Camera di Commercio di Verona, Giuseppe Riello, intervenuto per sostenere l'accordo a tre; e l'europarlamentare del Carroccio, Paolo Borchia, a cui ha fatto eco il consigliere regionale Stefano Valdegamberi. che hanno risposto per le rime, facendo capire che forse siamo davanti ad uno scontro ben più profondo tra due modi di intendere la politica cittadina.

Massimo Rossignati

