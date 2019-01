Vento gelido in Piazza Affari sul Piano quotazioni nel 2019

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE MATRICOLEMILANO In Piazza Affari tira un vento gelido. Oltre ai delisting, preoccupano le quotazioni future, sempre più in bilico. Il 2019 doveva essere l'anno della svolta, quello delle grandi Ipo, ma adesso in tanti potrebbero posticipare l'approdo in Borsa. Da Eataly a Giochi Preziosi, passando per Esselunga, le perplessità sembrano non risparmiare nessuno. Intanto, dopo Damiani (la famiglia fondatrice ha appena lanciato un'Opa destinata al delisting) si appresta a lasciare Piazza Affari anche Luxottica, che ha annunciato il passo...