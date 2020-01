TRASPORTI

VENEZIA L'aeroporto Marco Polo vola sulle ali di numeri che anno dopo anno continuano a crescere, confermandosi il terzo scalo italiano per collegamenti intercontinentali e il quarto, dopo Roma, Malpensa e Bergamo, per numero di passeggeri: l'anno scorso sono stati 11,6 milioni, pari al 3,4% in più sul 2018.

Venezia (Save) così traina tutto il Polo aeroportuale del Nordest, composto anche da Treviso (Aer Tre), Verona e Brescia (Catullo), che ha chiuso il 2019 con 18.454.413 passeggeri totali, in aumento del 2,8% sull'anno precedente, confermandosi il terzo sistema a livello nazionale. «Numeri positivi che ci soddisfano, in linea con gli obiettivi di crescita che ci siamo dati per avere una struttura sempre più solida e duratura nel tempo», dice il presidente di Save Enrico Marchi sottolineando che «la gestione coordinata ha permesso ancora una volta di sviluppare le potenzialità dei singoli aeroporti e di servire in modo sinergico il territorio». Se Verona ha avuto 3.638.088 passeggeri, +5,2%, e Brescia ha registrato il boom delle merci, +29,1%, solo Treviso, dove sono passati 3.254.731 passeggeri, ha rimediato il segno negativo, -1,6%. «Semplicemente perché abbiamo ridotto l'orario di apertura del Canova, su richiesta del territorio, per diminuire i rumori», ricorda Marchi, mentre Ryanair ha spostato alcune linee al Marco Polo anche per la scelta strategica di operare su altri scali.

Guardando al numero annuale complessivo di passeggeri, Venezia è fuori dal podio composto da Roma (43.532.573), Malpensa (quasi 28.846.299) e Bergamo (13.857.257), ma per il presidente di Save il dato va letto in maniera diversa: «Venezia e Treviso sono un unico aeroporto con due piste, avendo lo stesso bacino d'utenza. Con i loro 15 milioni hanno già superato Bergamo». Il Marco Polo l'anno scorso ha registrato una componente di traffico internazionale pari all'87%, con oltre 50 i vettori operativi sullo scalo per oltre 115 destinazioni, dieci delle quali di lungo raggio: New York Jfk e Newark, Atlanta, Philadelphia, Chicago, Montreal, Toronto, Seoul, Dubai, Doha. A proposito di quest'ultima, da luglio sarà inserito un altro volo intercontinentale portando la frequenza settimanale da 7 a 11, per agevolare ancora di più i collegamenti verso l'Asia e l'India. Nel 2019, ai voli già operativi su Casablanca, Tunisi e Tel Aviv si sono aggiunti i nuovi collegamenti di easyJet su Marrakech, Aqaba, Hurghada e Marsa Alam, ai quali dal prossimo settembre si aggiungerà quello verso Sharm El-Sheikh. Strategico sarà, adesso, il collegamento con la Cina, «in considerazione del fatto che Venezia rappresenta il primo mercato italiano non ancora servito da un volo diretto ricordano da Save L'intesa siglata a inizio 2020 rappresenta in tal senso un grande passo in avanti verso la concretizzazione di questo progetto».

Vola Venezia, ma ottima è la performance anche di Verona «che dei tre aeroporti annota Marchi è quello che cresce di più e che cresce più della media nazionale». Nel corso dell'anno sono stati oltre 50 i vettori operativi sullo scalo veronese, per oltre 90 destinazioni domestiche e internazionali, con tassi di riempimento degli aeromobili sempre crescenti.

Numerosi i nuovi collegamenti inaugurati con nuove rotte annuali su Chisinau (Wizzair), Edimburgo e Manchester (easyJet). Ultimo, ma non ultimo dentro il Polo aeroportuale del Nordest, guadagna un risultato di prestigio l'aeroporto di Brescia, che registra una crescita dei volumi delle merci pari al + 29,14%, «segno di una strategia lungimirante», commenta Marchi. L'impennata delle vendite online ha determinato un significativo aumento della Posta, + 26,1%, con 21.940 tonnellate trasportate. «Va inoltre segnalato concludono da Save l'impulso dato dal segmento Courier che, a partire dalla metà di settembre, opera con regolarità due voli giornalieri. E sotto il profilo commerciale nel 2020 verranno implementate ulteriori azioni volte all'ingaggio di vettori all cargo».

Alvise Sperandio

© RIPRODUZIONE RISERVATA