VENEZIA Il Tribunale di Venezia, sezione Imprese, ha dichiarato nullo un contratto di finanziamento per l'acquisto di azioni proprie per 15 milioni di euro della Banca Popolare di Vicenza, riconoscendo a una coppia di risparmiatori di Bassano del Grappa (Vicenza) il diritto di non dover restituire la somma. I due, pensionati, si erano visti addebitare sul proprio conto corrente, il 26 ottobre 2012, un finanziamento prima di 3.750.000 euro e poi altri 11.250.000 per l'acquisto di azioni senza che ne sapessero nulla. Le azioni da 62,5 euro si...