IL VERTICE

VENEZIA Il Nordest è pronto a ripartire e la Regione chiede alle parti sociali di fare squadra. Ieri il presidente del Veneto Luca Zaia e i suoi assessori hanno incontrato - rigorosamente in videoconferenza - imprenditori e sindacati per fare il punto della crisi da Covid e tracciare un percorso di rilancio che passi da progetti mirati su settori come il biomedicale e l'automotive, sostegno a innovazione e progetti green, aiuti per assunzione di giovani preparati e promozione del territorio. Stop ai contributi a pioggia, che vanno bene per l'emergenza attuale ma non costruiscono un vero futuro. «Stiamo attraversando un momento storico in cui tutti abbiamo il dovere di far parte di una squadra. E la squadra della Giunta regionale è pronta - il commento di Zaia -. Anche le parti sociali del Veneto sono di altissimo livello e si stanno dimostrando disponibili a lavorare tutti insieme con l'obiettivo comune di uscire dalla crisi pandemica. Credo che non ci sia tempo da perdere e la mia preghiera è di dimenticare l'interesse particolare per far prevalere la squadra veneta». «È stato un confronto costruttivo e positivo - dice a margine del vertice di ieri Elisa De Berti, vicepresidente del Veneto e assessore ai trasporti -. Sicuramente gli investimenti per trasporti e infrastrutture con le risorse del Recovery Fund potranno fare la differenza».

Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto sottolinea come i punti qualificanti per il rilancio passino attraverso «un progetto preciso su Marghera per far diventare quest'area un'avanguardia nell'innovazione green. Il Veneto deve poi diventare una frontiera per le nuove tecnologie, realizzando una piena sinergia con le università per aiutare per esempio le imprese dell'automotive ad affrontare il passaggio all'elettrico. E poi sviluppiamo il biomedicale, utilizzando quanto la Regione sta facendo di valido in questa emergenza sanitaria. Importantissimi poi gli investimenti infrastrutturali - spiega Carraro - anche per rendere più attrattivo il territorio. E pensiamo ai nostri giovani all'estero. La pandemia è il cigno nero da cui ripartire per creare uno sviluppo di qualità. Quando la Regione si troverà a gestire l'afflusso di risorse del Recovery Plan dovremo essere capaci di farle fruttare con progetti seri e credibili». Fra le priorità indicate da Carraro anche la creazione di una «Agenzia per lo sviluppo» per far sintesi tra le «eccellenze pubbliche e private».

UN ESEMPIO

Il sindacato chiede più concertazione ed è pronto a collaborare. «Dobbiamo riconoscere alla Regione il modo in cui ha gestito l'emergenza del Covid: siamo diventati un esempio per l'Italia - avverte Roberto Toigo, segretario Uil Veneto -. Uno dei punti fermi di questa azione di contrasto al virus è stato il continuo confronto tra Regione, Enti Locali, parti sociali. La condivisione delle scelte e delle responsabilità è un elemento fondamentale, da rendere strutturale. Per il rilancio è fondamentale il rapporto tra scuola e lavoro».

In campo anche gli artigiani. «Dal Veneto possono ripartire nuovi modelli di sviluppo e crescita economica nel segno della sostenibilità, per questo è necessario attivare una cabina di regia per far partire un Patto per lo sviluppo», avverte il presidente della Cna regionale Alessandro Conte: «Ma ciò che serve ora sono interventi immediati e a fondo perduto in grado di tenere in vita le imprese». «La parola d'ordine è dare fiducia», dichiara il segretario Cna Veneto Matteo Ribon. Il vice presidente vicario di Confartigianato Veneto Roberto Boschetto: «Bisogna potenziare il liberismo con un più alto livello di concertazione per un piano di rilancio regionale. È fondamentale che continui l'impegno della macchina della pubblica amministrazione affinché non si rallentino gli iter autorizzativi e procedano gli investimenti sul territorio: dalla tav, agli adeguamenti della rete stradale alla messa in sicurezza, alle Olimpiadi, occasione di promozione e lavori. La crisi non lascerà indenne il lavoro: dobbiamo ottenere rapidità di erogazione degli ammortizzatori sociali ma insieme anche mettere in campo misure concrete di politica attiva».

Maurizio Crema

