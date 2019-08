CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RAPPORTOVENEZIA Tensioni geopolitiche nei paesi emergenti ed escalation protezionistica condizionano il commercio internazionale, ma il Veneto - terza regione per export in Italia dopo Lombardia ed Emilia Romagna - continua a crescere (+ 1,4% primo trimestre 2019) e mantiene un ampio potenziale di sviluppo. È la fotografia scattata da «Export Karma», l'ultimo rapporto export curato dal polo Sace-Simest. Ci sono alcuni settori - spiega l'analisi - che da soli rappresentano il 70% del Made in Veneto: meccanica strumentale (12,8 miliardi di...