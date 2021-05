Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FINANZA D'IMPRESAVENEZIA Veneto Sviluppo chiude in utile il bilancio 2020 e si propone come magnete d'aggregazione per le imprese regionali alle prese con il post Covid. «Solo lo 0,8% delle imprese venete supera i 50 milioni di fatturato, sono troppo piccole per poter affrontare le sfide del dopo pandemia e la crisi che stiamo vivendo, c'è il rischio che pezzi importanti della nostra industria vengano acquisiti da stranieri o da fondi, con...