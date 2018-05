Veneto Sviluppo: 100 milioni dal Nordest per salvare le aziende finite nel crac Popolari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FINANZAVENEZIA Veneto Sviluppo è pronta per supportare il salvataggio non solo di Pasta Zara, il gruppo alimentare trevigiano che ha chiesto l'ammissione al concordato piegato da debiti per oltre 240 milioni e ha come advisor Deloitte. «Tra una o due settimane al massimo inizieremo la raccolta di risorse per avviare il fondo gestito dalla nostra sgr destinato a finanziare le imprese coinvolte nella liquidazione di Popolare Vicenza e Veneto Banca - dichiara Fabrizio Spagna, presidente della finanziaria controllata dalla Regione Veneto -...