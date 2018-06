Veneto Strade, primo passo verso Anas

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ACQUISIZIONEVENEZIA Dal 30% al 71%. In poco più di tre mesi la Regione Veneto ha più che raddoppiato la propria partecipazione azionaria in Veneto Strade, acquisendo le quote di Province e società autostradali. E tra pochi giorni, con un ulteriore acquisto, salirà al 76%. Salvo, poi, cedere la maggioranza assoluta ad Anas. È l'Operazione Veneto Strade che la giunta regionale di Luca Zaia ha deliberato a fine febbraio, dopo settimane intense di lavoro tra i tecnici dell'assessorato alle Infrastrutture di Elisa De Berti e gli uomini...