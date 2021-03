I BILANCI

VENEZIA La Corte dei Conti, sezione regionale del Veneto, ha analizzato i bilanci delle società partecipate dalla Regione. Tutte le otto società a partecipazione diretta, al 31 dicembre 2019, registravano un risultato d'esercizio positivo. Al vertice di questa classifica Concessioni Autostradali Venete Spa (utile d'esercizio pari a circa 27 milioni, + 15,57%), Sistemi Territoriali Spa (profitti pari a circa 1,4 milioni) e Veneto Sviluppo (con un risultato d'esercizio positivo di circa 845 mila euro). La Corte segnala altre società che hanno comunque fatto registrare sostanziali aumenti rispetto al 2018: Veneto Acque Spa, con un aumento del 103,075% (cioè + 186 mila euro); Veneto Sviluppo, variazione positiva di 177 mila euro, Sistemi Territoriali, + 17,85% (216 mila euro). La totalità delle società a partecipazione diretta (8 su 8, nel lotto anche Veneto Innovazione anche se manca il bilancio 2019, Immobiliare Marco Polo, Infrastrutture Venete) ha fatto registrare un utile nel biennio 2018/2019; quasi tutte le predette società (6 su 8) hanno registrato anche una crescita dell'utile nello stesso periodo.

BRILLA CAV

Per Finest, società con sede a Pordenone e maggioranza al Friuli V.G. che partecipa alle imprese estere con controllo nordestino, la Regione del Veneto, in attesa degli esiti della proposta di modifica alla legge societaria istitutiva, ha disposto il mantenimento della propria partecipazione, monitorandone gli equilibri economico-finanziari.

In sintesi, la Regione ha deciso di mantenere la partecipazione diretta in 10 società, stabilendo di svolgere un'azione di contenimento delle spese per 4 di esse (Sistemi territoriali, Veneto Acque, Veneto Innovazione, e Veneto Strade), di monitorare gli equilibri di altre 4 (Finest, Cav, Autovie Venete, Immobiliare Marco Polo). Da dismettere Veneto Nanotech (in liquidazione, troppi bilanci negativi) e la partecipazione in Veronafiere (0,16%). Per quanto concerne le partecipazioni indirette, previsto il mantenimento di due di esse (Infrastrutture Venete e Fvs sgr, detenuta tramite Veneto Sviluppo) e la dismissione di altre 12. Operata una fusione per incorporazione della partecipata VI Holding Srl in liquidazione, nella società Veneto Innovazione Spa.

Fra le partecipazioni dirette, soltanto Società Autostrade Alto Adriatico Spa ha zero addetti. Ma la Regione ha dichiarato trattarsi «finalizzata all'assunzione e/o comunque alla gestione e all'esercizio della concessione autostradale trentennale delle tratte autostradali, attualmente assentite in concessione ad Autovie Venete Spa». Servirà per arrivare al totale controllo pubblico col Friuli.

