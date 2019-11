Veneto quasi fermo ma i conti tornano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICERCAVENEZIA Il Veneto rallenta ma, per ora, non si ferma. Grazie alla ripresina delle costruzioni, al turismo, ai servizi e all'aumento dell'occupazione. Il clima di incertezza consiglia prudenza e i depositi in banca continuano ad aumentare: + 6,5% ad agosto per arrivare a superare i 130 miliardi, 100 miliardi in conto corrente. E per il 2020 la Banca d'Italia non si sbilancia: regna l'incertezza.«L'indice Venice che abbiamo elaborato per monitorare l'andamento dell'economia del Veneto è sui valori minimi degli ultimi 4 anni - spiega...