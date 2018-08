Veneto motore della crescita di FriulAdria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FINANZAPORDENONE Crédit Agricole FriulAdria nei primi sei mesi del 2018 ha maturato un utile netto di 34 milioni di euro, in crescita del 38 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017. E i due terzi del risultato arrivano dal motore produttivo del Veneto che si è rimesso in moto. Si registrano anche 13 mila nuovi clienti e 530 milioni di nuove erogazioni. Spicca poi l'analisi relativa ai mutui: la richiesta da parte delle famiglie è tornata a crescere, e il territorio che ha segnato il balzo più poderoso è stato quello di Venezia.I...