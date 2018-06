Veneto: la ripresa c'è, i laureati no

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO STUDIOVENEZIA Il Veneto continua a crescere anche nel 2018 grazie alla domanda interna e alle esportazioni anche se a ritmi un po' più lenti dell'ultimo quadrimestre (ruggente) del 2017. Ritorno alla ripresa anche per le costruzioni. Ma, secondo Banca d'Italia, con una pesante incognita per il futuro: i laureati continuano a essere meno che nel resto del Nord Italia e, soprattutto, emigrano di più: dal 2006 al 2016 in 5600 sono andati all'estero e in altre regioni (- 1,4%). E l'arrivo dei giovani laureati dal Sud non è riuscito a...