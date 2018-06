Veneto, la rimonta del mattone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RAPPORTOPADOVA La prima luce in fondo ad un tunnel lungo dieci anni, è una flebile fiammella che ha i connotati di un +0,3 per cento. Ma pur debole, quello è un dato capace di far sorridere il comparto delle costruzioni del Veneto, che non vedeva un segno positivo nel presentare il resoconto annuale dal 2008. Adesso la rotta sembra invertita e a trainare la remuntada dell'industria delle costruzioni, comunque orfane degli investimenti politici nelle infrastrutture, sono la rigenerazione dei capannoni e la ristrutturazione delle case. Non...