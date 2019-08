Veneto, la produzione cresce poco ma a livello nazionale va peggio: - 0,2%

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONGIUNTURAVENEZIA (E.Cal.) Produzione industriale in crescita frenata in Veneto nel secondo trimestre del 2019, con un aumento dell'1,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In Italia va peggio: -0,2%, perso quasi tutto il recupero messo a segno il mese prima. Un andamento frustrante, soprattutto a confronto con il 2018: in questo caso la flessione è dell'1,2%, dato peggiore dal 2017. L'export veneto si indebolisce ma tiene il mercato interno, meglio le piccole che le grandi imprese, crollano gli ordini esteri del tessile,...