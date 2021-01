IL RAPPORTO

VENEZIA Agroalimentare resiliente nonostante la crisi da Covid: produzione generalmente in aumento nel 2020 grazie al clima favorevole con prezzi di mercato molto diversificati: già a causa del lockdown ma che nella seconda parte dell'anno hanno registrato un rialzo per le difficoltà nel commercio internazionale. Secondo il report preliminare di Veneto Agricoltura, il sistema riesce anche a guadagnare terreno rispetto all'estero con una bilancia commerciale positiva nei primi nove mesi di 204 milioni, + 96% sullo stesso periodo del 2019. Cala dell'1,7% a 5,1 miliardi l'export (il vino si ferma a 1,57 miliardi, meno 3,6%), ma scendono molto di più le importazioni (- 3,7%). L'agricoltura aumenta i suoi occupati di oltre 74mila unità (+ 10%, ben più della media nazionale) grazie all'arrivo di tanti giovani e mantiene il numero delle imprese attive in regione oltre le 61mila. Ma pandemia e chiusure colpiscono duro, soprattutto gli agriturismi: fatturato giù del 50%.

La produzione di uva si aggira sui 14,1 milioni di quintali (+ 6,9% sul 2019) e di vino a 11,7 milioni di ettolitri (+ 7%) con superficie vitata salita a 92.804 ettari, il 77,1% riguarda aree Doc/Docg. Il lattiero caseario soffre: la produzione veneta di latte cresce di un paio di punti, il prezzo alla stalla però crolla del 6%. In aumento le produzioni dei principali formaggi, soprattutto gli stagionati: Piave, Montasio, Asiago d'allevo, non il Grana padano. Cereali e tabacco con rese record, bene le colture orticole (male solo radicchio, lattuga e fragole, problemi di raccolta), frutta (soffrono solo pesche e kiwi). Anche il comparto florovivaistico ha subito una perdita di valore del 30% circa. Risorge l'olivo dopo il 2019 nero: + 760%.

LOCKDOWN

La chiusura di bar, ristoranti, hotel ha penalizzato fortemente alcuni settori. Soffrono l'allevamento (male soprattutto la filiera suinicola, - 20%, non l'avicolo che gode anche dell'aumento delle quotazioni delle uova, + 9%). Male anche la pesca, con incassi in calo a Venezia e a Chioggia.

«L'agroalimentare è sempre più importante per l'economia del Veneto, ora dobbiamo lavorare per promuovere e tutelare meglio i nostri prodotti all'estero rilanciando anche il turismo, fattore trainante per immagine e vendite, investendo anche sui nostri siti Unesco - osserva l'assessore regionale all'agricoltura Federico Caner -. Il comparto nel 2020 ha usufruito di 148 milioni di contributi (oltre mille le domande di aiuto pervenute da giovani imprenditori) e ora ci stiamo muovendo per aumentare i fondi alle Regioni più virtuose come la nostra: il cavallo beve ed è pronto a bere di più». Il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti fa un raffronto: «Se nel 2008 la nostra economia si è retta su export e turismo, oggi questi due fattori non hanno potuto dare lo stesso contributo e questo ha avuto riflessi anche sull'agroalimentare con positive eccezioni come per il settore vitivinicolo, che continua a crescere in special modo per il Prosecco. Il problema principale è che i prezzi, soprattutto all'estero e nelle catene di distribuzione, sono troppo bassi e penalizzanti per i produttori. Dobbiamo difendere ancora di più la produzione veneta».

Il neo direttore di Veneto Agricolture Nicola Dell'Acqua sottolinea: «Bisogna leggere bene questi dati positivi, mi aspetto che i primi sei mesi di quest'anno saranno un po' differenti».

DELL'ACQUA: PRUDENZA SUL 2021

«Nonostante alcuni comparti in sofferenza, il sistema agroalimentare ha tenuto afferma Coldiretti regionale commentando il report -. Le nuove generazioni investono in progetti imprenditoriali legati alla sostenibilità ambientale, alle coltivazioni biologiche e alla valorizzazione della biodiversità. Un fenomeno che va seguito con attenzione con politiche all'altezza. Senza abbassare la guardia verso le grandi lobby che controllano la catena alimentare».

Maurizio Crema

