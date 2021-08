Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RAPPORTOVENEZIA Dopo un anno di pandemia come sta andando la situazione occupazionale in Veneto? Dai dati del Sestante, pubblicazione trimestrale di Veneto Lavoro, risulta che nel secondo trimestre 2021 si è registrato in Veneto un saldo positivo per 53.300 posizioni lavorative dipendenti. Si tratta di un risultato nettamente migliore rispetto a quello dell'analogo periodo del 2020 quando a causa del lockdown si era avuto il peggior saldo...