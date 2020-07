LO STUDIO

VENEZIA La crisi da Covid riporterà il Pil del Veneto al livello del 1999. E le prospettive per il futuro rimangono incerte anche se arrivano segnali più rassicuranti dall'occupazione regionale.

Gli artigiani di Cna di Veneto, Emilia Romagna e Lombardia rispondono alla crisi lanciando un progetto di s, viluppo in sinergia, Lover. «È il momento di cambiare rotta e di impostare una crescita diversa dei nostri territori che passi dai giovani e dal fare squadra», avverte il presidente di Cna Veneto Alessandro Conte: «Abbiamo bisogno di strumenti che superino gli schemi, anche regionali, e che facciano in modo che dalla collaborazione tra le tre regioni si creino nuove occasioni di sviluppo: export, turismo, manifattura e la filiera della casa, siano gli asset sui quali puntare». Il Centro Studi Sintesi ha fotografato la situazione delle tre regioni partendo da un dato: negli ultimi dieci anni il loro Pil è cresciuto a livelli ampiamente inferiori rispetto alle altre regioni leader in Europa come la Baviera. In termini di ricchezza prodotta pro-capite, il Veneto ha anche perso due posizioni l'anno scorso. Un quadro di quasi stagnazione che il Covid ha fatto crollare. Il Pil veneto a fine anno potrebbe calare del 9,2%, i consumi dell'8,8%, l'export perderebbe 6 miliardi. Il segretario della Cna Matteo Ribon: «Il Covid ha agito come una macchina del tempo riportando la nostra economia al livello del 1999. E la ripresa dell'anno prossimo non sarà sufficiente. Serve Patto per lo Sviluppo per affrontare i mesi autunnali e dare vita a un nuovo sistema di crescita della nostra Regione che aiuti le imprese a riportare qui le loro produzioni e che dia spazio ai giovani».

La ripresa secondo lo studio Sintesi partirebbe già dal 2021: + 7,4% per il Veneto, ma i consumi salirebbero solo del 5,7%. Le sospensioni si sono tradotte in perdite di fatturato per 90 miliardi, quasi 22 nel Veneto. I settori più colpiti: commercio, turismo, servizi alla persona, edilizia e manifatturiero. Complessivamente nel turismo le tre regioni potrebbero perdere ricavi per oltre 29 miliardi, - 71% in Veneto.

CAMBIARE MODELLO

«Questa crisi ci obbliga a cambiare modello, ma la dimensione non fa la differenza, conta la testa - osserva Rigon - il digitale, che può ampliare gli sbocchi all'estero anche per le Pmi, e lo sviluppo delle reti potrebbero innescare lo sviluppo sinergico necessario in questa fase».

«I dati delle prime due settimane di luglio confermano i segnali positivi rilevati nei mesi di maggio e giugno con un saldo positivo di più 21.400 posizioni di lavoro dipendente, valore superiore a quello del 2019 indica l'assessore veneto al Lavoro Elena Donazzan -. La differenza con il 2019, tra mancate assunzioni e rapporti di lavoro cessati, resta tuttavia elevata: circa 56.100 posti in meno. I danni subiti nella fase di lockdown non sembrano facilmente recuperabili a breve e resta da valutare l'effetto del blocco di licenziamenti e l'estensione della cig. Ci attende un autunno di grande incertezza: dobbiamo rafforzare il capitale umano, ripensando gli ammortizzatori sociali e riducendo il costo del lavoro». Bene particolarmente Venezia (+ 6.693 contro i + 4.228 di 12 mesi fa). A luglio + 2.087 a Padova, + 2.048 a Treviso, + 1.585 a Belluno e + 1.113 a Rovigo.

Maurizio Crema

