Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

UNIONCAMEREVENEZIA Nei primi sei mesi le esportazioni del Veneto secondo Unioncamere sono state pari a 34 miliardi. Secondo gli ultimi dati presentati da Sace, nel 2021 le esportazioni italiane di beni in totale cresceranno in media del + 11,3% più che compensando la perdita subita nel 2020. Nei prossimi anni, inoltre, le vendite all'estero si consolideranno con previsioni di aumento del + 5,4% nel 2022 e del + 4,1% nel 2023. Per quanto...