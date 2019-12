Veneto: bene l'export, rebus Germania

LO STUDIO

VENEZIA Export Veneto, la frenata tedesca e la Brexit rendono incerto il 2020. Il presidente della Confartigianato regionale Agostino Bonomo: «In attesa di capire il reale effetto dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea (+ 5%), facciamo i conti con un problema Germania più significativo del previsto (- 0,4%). Cala la sua manifattura che acquista meno macchinari, calano i consumi di abbigliamento pelletteria e calzature made in Veneto, rischia infine di andare sotto pressione il comparto auto per i possibili dazi Usa sull'automotive che potrebbe scaricarsi sulla nostra filiera della metalmeccanica».

Nei primi nove mesi del 2019 le esportazioni venete sono salite del + 0,9% a quota 46,3 miliardi e mezzo di euro. È andata un po' meglio per i settori a maggior presenza di piccole e medie imprese, che hanno segnato nel complesso vendite all'estero per 20,2 miliardi con una crescita dell'1,4%. Questo secondo l'ultima rilevazione dell'Osservatorio di Confartigianato Imprese Veneto su dati Istat.

«Purtroppo non va tutto bene - avverte Bonomo -. Questi dati eccellenti nascondono un problema serio, abbiamo perso di vista il rallentamento della Germania, nostra prima destinazione di vendita, calata nei nove mesi del - 0,4%. Ventisette milioni di euro in meno che, pur nella esiguità della cifra rispetto agli oltre 6 miliardi di esportazioni pari al 13,1% del totale export manifatturiero regionale, sono indicatori di un rallentamento da un lato costante (la Germania è calata in tutti e tre i trimestri) e soprattutto concentrato sui nostri prodotti top: - 10,9% per il tessile, - 8,7% per l'elettronica, - 7,4% l'abbigliamento, - 6,6% apparecchiature elettroniche e - 6,4% articoli in pelle (comprese le calzature) e pelliccia».

BENE GLI USA

Si consolida invece la crescita dell'export veneto verso i Paesi dell'Ue28, + 1,2%. Bene Spagna (+ 11,8%), Uk (+ 5%) e Francia (+ 4,2%). Continua a soffrire l'Extra Ue, solo in lieve aumento a livello regionale (+0,4%). L'incremento più significativo ha riguardato l'India (+ 22,8%). Seguono Emirati Arabi (+12,4%), Canada (+ 9,7%) e Stati Uniti (+ 8%). Una crescita quest'ultima, pari a 297 milioni di euro in più, particolarmente significativa dato che gli Usa sono il prima paese extra Ue per acquisto di beni veneti con quasi 4 miliardi di euro di valore nei primi 9 mesi. Nel corso del periodo indicato sono diminuite sensibilmente le esportazioni manifatturiere verso la Turchia (- 14,8%), la Cina (- 13,2%) e Hong Kong (- 6,4%). Stabile la Russia.

Per l'export di settori ad alta concentrazione di Pmi, la crescita più marcata (+ 3,8%) si registra nel traffico verso i Paesi extra Ue28. La Germania si conferma il primo destinatario dei prodotti made in Veneto dei settori Pmi (+ 0,5%); seguono a breve distanza Francia e Usa.

