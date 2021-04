Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVAMARGHERA Al via in Veneto la prima edizione del bando Coopstartup, nato per promuovere e accompagnare la nascita di nuove cooperative con attività di formazione e consulenza gratuite e un finanziamento a fondo perduto ai migliori progetti. Un modo per dare impulso alla nuova impresa e favorire opportunità di occupazione in questa difficile congiuntura pandemica. L'iniziativa è promossa da Legacoop Veneto, Coopfond, Coop...