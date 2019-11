Veneto Banca, su Consoli pesano le baciate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO «Fare chiarezza su oltre 80 milioni di operazioni baciate». Il gip di Treviso Bruno Casciarri vuole vederci chiaro su alcune delle operazioni di prestito finalizzate all'acquisto di azioni e obbligazioni con cui Veneto Banca avrebbe puntellato, insieme agli aumenti di capitale, la propria solidità economica. E per questo non ha firmato l'archiviazione di 5 capi su 8 di imputazione che pesano sulle spalle dell'ex amministratore delegato Vincenzo Consoli come invece chiesto dal pubblico ministero Massimo De Bortoli.Ieri avrebbe...