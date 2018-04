Veneto Banca, spunta un testimone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FRONTE GIUDIZIARIOTREVISO Spunta un supertestimone nella vicenda di come vennero collocate le azioni di Veneto Banca. Si tratta di un importante ex funzionario della sede centrale di Montebelluna che si è reso disponibile a testimoniare davanti ai magistrati. Una versione che confermerebbe come l'intera struttura e le varie filiali che si occupò del collocamento dei titoli sapeva delle ragioni urgenti e necessarie dell'operazione. E tutti avrebbero utilizzato consapevolmente tecniche di convincimento forzate pur di portare a casa gli...