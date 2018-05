Veneto Banca, sono 4 e non 40 i milioni sequestrati a Consoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROCESSOTREVISO Sequestro sì, ma certo non da «decine e decine di milioni di euro»: la decisione del Tribunale del Riesame di Treviso, che lunedì ha respinto l'istanza di dissequestro dei beni avanzata dall'ex amministratore delegato di Veneto Banca, Vincenzo Consoli, non ha modificato la situazione rispetto a quanto definito in precedenza. Non sono infatti «una quarantina» i milioni di valore sequestrati: quella è la cifra fino alla quale il giudice ha stabilito che si possa procedere. Ma è una cifra lontana dalla realtà dei...