Veneto Banca, rinunce alle cause contro i revisori

L'INCHIESTATREVISO Tra denunce penali e avvio di cause civili avrebbero dovuto essere migliaia di azioni legali, un vero attacco frontale alla PricewaterhouseCoopers, la società di revisione americana che ha certificato quei bilanci di Veneto Banca che nelle ipotesi da cui muovono anche le indagini della Procura di Treviso sarebbero stati taroccat. Ma il fronte dei presunti truffati accusa le prime defezioni: il coordinamento Don Torta, che aveva già pronte tutte le carte, ha infatti deciso che almeno per ora non darà l'assalto alla...