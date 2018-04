«Veneto Banca non era insolvente»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'UDIENZAVENEZIA Oggi è il giorno della verità sul futuro dell'inchiesta riguardante il tracollo di Veneto Banca. Anche se con ogni probabilità il giudice Antonello Fabbro si riserverà la decisione, in mattinata si tiene l'udienza decisiva in merito alla richiesta della Procura di Treviso di dichiarare lo stato di insolvenza dell'ex Popolare, passaggio necessario per contestare successivamente l'ipotesi di bancarotta e dunque per ovviare alla probabile prescrizione della maggior parte dei reati. Un'ipotesi di reato che però non è...