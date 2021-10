Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROCESSOTREVISO «Mi voglio fare interrogare per poter replicare alle tante falsità che ho sentito». Vincenzo Consoli è più combattivo che mai. Come ogni lunedì siede accanto al suo avvocato Ermenegildo Costabile durante le udienze del processo Veneto Banca. Non si perde una deposizione, prende nota, ascolta tutto e tutti con aria assorta. Ma dentro ribolle. E ieri, nella pausa di un'udienza dove sono sfilati i testimoni chiamati...